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Боксёр вывалился из ринга перед боем, и поединок отменили. Видео

Боксёр вывалился из ринга перед боем, и поединок о
Боксёр вывалился из ринга перед боем, и поединок отменили. Видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В «твиттере» A la Vera del Ring появилось видео, как чемпион ЮАР по боксу в тяжёлом весе Руан Виссер получил травму перед титульным поединком с Тианом Фиком. Виссер готовился к бою, но выпал из ринга и получил незначительные повреждения, вследствие чего поединок отменили.

На кадрах видно, как спортсмен, проверяя на прочность канаты, невольно сломал конструкцию и вывалился из ринга.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В прошлом Виссер не раз был участником тренировочного лагеря бывшего чемпиона мира по боксу украинца Владимира Кличко.

Ранее появилось видео, как боец смешанных единоборств по фамилии Дуракович проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара, а также фото 212-килограммового российского бойца MMA, которому оторвали бицепс.

Боец MMA Дуракович проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара. Видео
212-килограммовому российскому бойцу MMA оторвали бицепс. Фото
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