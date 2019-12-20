Боксёр вывалился из ринга перед боем, и поединок отменили. Видео

В «твиттере» A la Vera del Ring появилось видео, как чемпион ЮАР по боксу в тяжёлом весе Руан Виссер получил травму перед титульным поединком с Тианом Фиком. Виссер готовился к бою, но выпал из ринга и получил незначительные повреждения, вследствие чего поединок отменили.

На кадрах видно, как спортсмен, проверяя на прочность канаты, невольно сломал конструкцию и вывалился из ринга.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В прошлом Виссер не раз был участником тренировочного лагеря бывшего чемпиона мира по боксу украинца Владимира Кличко.

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