А. Емельяненко показал фото с дочкой 10-летней давности

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал в «Инстаграме» старые фотографии, на которых изображён он и его дочь Полина, которая родилась в 2007 году.
«Моя принцесса десять лет назад!» — подписал фотографии Емельяненко.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» бойца.
В сентябре 2011 года брак Емельяненко и его первой жены Ольги был расторгнут. В 2015 году боец женился во второй раз, но в 2018 году развёлся.
Последний поединок 38-летний Емельяненко провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.
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