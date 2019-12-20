Боксёр Алоян высказался на тему конфликта ВАДА с Россией

Российский боксёр Миша Алоян, который на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году стал бронзовым призёром в весовой категории до 52 кг, рассказал об отношении к решению ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований.

«Как спортсмен сборной России я не хочу выходить под белым флагом. Я всегда представлял нашу страну с символикой России на любой экипировке. Поэтому новости об этих санкциях для меня очень неприятны, но эти вопросы должны решать руководители страны и отдельных федераций.

Я знаю, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Назарович Кремлёв высказал мнение, что российские боксёры не будут выступать на Олимпийских играх без флага. От других федераций я таких заявлений не слышал. Я считаю, что каждый из боксёров должен стоять за наш флаг, но окончательное решение должен принять президент нашей страны. Он поддерживает спорт, следит за ситуацией и в состоянии принять наиболее взвешенное решение.

У нас уже был опыт Олимпиады 2018 года. Это был очень нехороший прецедент. Многие спортсмены чувствовали себя погано, когда были вынуждены выступать без флага. Я не был в таком положении и не хотел бы в нём оказаться.

Согласен, что решение можно обжаловать, поэтому раньше времени паниковать точно не стоит. Пока есть только рекомендации исполкома ВАДА, которые ещё не вступили в силу», — цитирует Алояна News.ru.

Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.