Экс-боец UFC Смоляков ответил на вызов хоккеиста «Ак Барса» Фисенко

Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков в одном из недавних интервью упрекнул хоккеистов и футболистов за праздный образ жизни. Боец заявил, что футболисты и хоккеисты получают слишком большие зарплаты, которые потом спускают на наркотики.
Хоккеист «Ак Барса» Михаил Фисенко отреагировал на высказывания Смолякова и вызвал того на бой. Получив такой ответ, Дмитрий частично забрал свои слова, дав понять, что не намерен биться с Фисенко.
«Миша, лично к тебе обращаюсь. Хоккеисты много раз заставляли гордиться своей страной, и то, что у вас лошадиные нагрузки в этом сомнений нет. Но пропаганда алкоголя от вас исходит и это минус. Это было даже после последней победы на Олимпиаде в раздевалке. Деньги вы зарабатываете немалые, но в принципе вы этого заслуживаете. Конкретно претензии к футболистам, считаю, что качество их игры не соответствует их зарплатам, им могли бы и платить меньшие гонорары, так как их нигде в Европе не ждут, они и за меньшие суммы готовы будут играть, возможно это подстегнёт их отдаваться и выкладываться на поле лучше.
Говорят, что ты серьёзный драчун на льду, можно конечно было бы и попробовать с тобой подраться, если у тебя есть в этом интерес. Но желаю долгой, продуктивной карьеры, а там посмотрим", — написал Смоляков на странице Фисенко в «Инстаграме».
Михаил ответил и на это сообщение, отметив, что не против попробовать себя в новом виде спорта после завершения карьеры хоккеиста. На это Смоляков заявил, что не собирается драться всю жизнь.
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