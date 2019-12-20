Роскошная победа Яна и сломанная челюсть Колби — в замедленной съёмке UFC 245. Видео
В ночь с 14 на 15 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его ходе состоялось несколько ярких дуэлей. Основной кард шоу открывало противостояние в легчайшем весе, в котором встретились Пётр Ян и экс-претендент на титул чемпиона UFC Юрайя Фейбер. Россиянин нокаутировал соперника в третьем раунде.
В главном событии UFC 245 встретились чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман и бывший временный чемпион организации Колби Ковингтон. Бойцы показали яркий поединок, Усман одержал победу нокаутом в пятом раунде. В ходе встречи Ковингтон получил перелом челюсти.
Фрагменты этих поединков в замедленной съёмке можно посмотреть на сайте «Чемпионата».
Читайте также
- 20 декабря 2019
-
19:43
-
18:51
-
17:44
-
16:37
-
15:45
-
14:45
-
13:43
-
13:38
-
12:08
-
11:50
-
11:18
-
11:07
-
10:59
-
10:46
-
10:37
-
09:50
-
09:28
-
00:54
- 19 декабря 2019
-
23:59
-
22:42
-
21:43
-
21:06
-
19:43
-
18:18
-
17:27
-
16:12
-
15:56
-
14:43
-
13:04
-
12:49
-
12:01
-
11:23
-
10:05
-
09:29
-
00:58
Партнерский контент