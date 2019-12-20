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Роскошная победа Яна и сломанная челюсть Колби — в замедленной съёмке UFC 245. Видео

Роскошная победа Яна и сломанная челюсть Колби — в замедленной съёмке UFC 245. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 14 на 15 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его ходе состоялось несколько ярких дуэлей. Основной кард шоу открывало противостояние в легчайшем весе, в котором встретились Пётр Ян и экс-претендент на титул чемпиона UFC Юрайя Фейбер. Россиянин нокаутировал соперника в третьем раунде.

В главном событии UFC 245 встретились чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман и бывший временный чемпион организации Колби Ковингтон. Бойцы показали яркий поединок, Усман одержал победу нокаутом в пятом раунде. В ходе встречи Ковингтон получил перелом челюсти.

Фрагменты этих поединков в замедленной съёмке можно посмотреть на сайте «Чемпионата».

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