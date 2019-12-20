Исмаилов пообещал «уронить и добить» А. Емельяненко
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал недавний разговор с Александром Емельяненко. Бойцы достигли предварительной договорённости о поединке. Исмаилов отметил чувство юмора Емельяненко, а также пообещал одержать в схватке с ним досрочную победу.
«Саня с юморком. Очень понравилась самоирония Сани Емельяненко. Да и вообще, люди с самоиронией особенные. Потому и удары мои будут особенными, с юморком, и на лице моём будет улыбка. А после мы с Сашей посмеёмся и вместе порадуемся моей победе. До встречи, Александр. Жду не дождусь, вернее дождусь, то есть добьюсь… Хотел сказать, добью… Да, уроню и добью. После, естественно, обниму и успокою», — написал Исмаилов на своей странице в «Инстаграме».
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