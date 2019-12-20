Уиттакер встретится с Каннонье
Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер проведёт следующий поединок 7 марта 2020 года. Австралиец выступит на турнире UFC 248, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет Джаред Каннонье, сообщает MMA Fighting.
Уиттакер предыдущий поединок провёл 6 октября 2019 года, когда проиграл Исраэлю Адесанье. Тогда он потерял титул чемпиона организации. Что касается Каннонье, то он занимает четвёртое место в рейтинге среднего веса. На данный момент он идёт на серии из трёх побед. Последний раз он появлялся в октагоне в сентябре 2019 года, когда нокаутировал Джека Херманссона.
Все три предыдущие победы Джаред добыл досрочно, в том числе над Андерсоном Силвой.
- 20 декабря 2019
-
21:25
-
20:55
-
19:43
-
18:51
-
17:44
-
16:37
-
15:45
-
14:45
-
13:43
-
13:38
-
12:08
-
11:50
-
11:18
-
11:07
-
10:59
-
10:46
-
10:37
-
09:50
-
09:28
-
00:54
- 19 декабря 2019
-
23:59
-
22:42
-
21:43
-
21:06
-
19:43
-
18:18
-
17:27
-
16:12
-
15:56
-
14:43
-
13:04
-
12:49
-
12:01
-
11:23
-
10:05
Партнерский контент