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Уиттакер встретится с Каннонье

Уиттакер встретится с Каннонье
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер проведёт следующий поединок 7 марта 2020 года. Австралиец выступит на турнире UFC 248, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет Джаред Каннонье, сообщает MMA Fighting.

Уиттакер предыдущий поединок провёл 6 октября 2019 года, когда проиграл Исраэлю Адесанье. Тогда он потерял титул чемпиона организации. Что касается Каннонье, то он занимает четвёртое место в рейтинге среднего веса. На данный момент он идёт на серии из трёх побед. Последний раз он появлялся в октагоне в сентябре 2019 года, когда нокаутировал Джека Херманссона.

Все три предыдущие победы Джаред добыл досрочно, в том числе над Андерсоном Силвой.

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