Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Теофимо Лопес: Ломаченко — псих, он считает себя королём

Теофимо Лопес: Ломаченко — псих, он считает себя королём
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес в очередной раз неуважительно высказался в адрес чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе Василия Ломаченко, назвав его сумасшедшим.

«Мне не нравится Ломаченко. Он мне не нравится как человек. Я видел, как он относится к другим в Top Rank. Он считает себя королём, он сумасшедший, просто псих. Думаю, у нас получится хороший бой, Василий не вызывает у меня никаких опасений.

Думаю, я ему не нравлюсь, потому что я не оказываю ему того же уважения, что и другие. План на бой? У меня есть этот план, и он довольно прост. Посмотрим, как это сработает», — сказал Лопес в интервью, размещённом на канале Sirius XM в YouTube.

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес, вероятнее всего, встретятся в апреле 2020 года.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019