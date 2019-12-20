Теофимо Лопес: Ломаченко — псих, он считает себя королём

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес в очередной раз неуважительно высказался в адрес чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе Василия Ломаченко, назвав его сумасшедшим.
«Мне не нравится Ломаченко. Он мне не нравится как человек. Я видел, как он относится к другим в Top Rank. Он считает себя королём, он сумасшедший, просто псих. Думаю, у нас получится хороший бой, Василий не вызывает у меня никаких опасений.
Думаю, я ему не нравлюсь, потому что я не оказываю ему того же уважения, что и другие. План на бой? У меня есть этот план, и он довольно прост. Посмотрим, как это сработает», — сказал Лопес в интервью, размещённом на канале Sirius XM в YouTube.
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес, вероятнее всего, встретятся в апреле 2020 года.
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