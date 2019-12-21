Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом

В ночь с 20 на 21 декабря мск в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBC Хулио Сезар Чавес-младший и экс-чемпион мира в среднем дивизионе по версии IBF Дэниел Джейкобс.



Поединок прошёл в промежуточном весе — мексиканец в очередной раз провалил взвешивание и будет за это оштрафован.



Бой продлился пять раундов вместо запланированных десяти. Инициативой в поединке владел Джейкобс. В пятом раунде Чавесу удалось ответить сопернику и вынудить его отступить, однако в последовавшем за этим перерыве он отказался от продолжения борьбы, сославшись на полученную травму. Рефери присудили победу техническим нокаутом Дэниэлу Джейкобсу.