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Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом

Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В ночь с 20 на 21 декабря мск в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBC Хулио Сезар Чавес-младший и экс-чемпион мира в среднем дивизионе по версии IBF Дэниел Джейкобс.

Поединок прошёл в промежуточном весе — мексиканец в очередной раз провалил взвешивание и будет за это оштрафован.

Бой продлился пять раундов вместо запланированных десяти. Инициативой в поединке владел Джейкобс. В пятом раунде Чавесу удалось ответить сопернику и вынудить его отступить, однако в последовавшем за этим перерыве он отказался от продолжения борьбы, сославшись на полученную травму. Рефери присудили победу техническим нокаутом Дэниэлу Джейкобсу.

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