Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом
В ночь с 20 на 21 декабря мск в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBC Хулио Сезар Чавес-младший и экс-чемпион мира в среднем дивизионе по версии IBF Дэниел Джейкобс.
Поединок прошёл в промежуточном весе — мексиканец в очередной раз провалил взвешивание и будет за это оштрафован.
Бой продлился пять раундов вместо запланированных десяти. Инициативой в поединке владел Джейкобс. В пятом раунде Чавесу удалось ответить сопернику и вынудить его отступить, однако в последовавшем за этим перерыве он отказался от продолжения борьбы, сославшись на полученную травму. Рефери присудили победу техническим нокаутом Дэниэлу Джейкобсу.
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