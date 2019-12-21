Дебют Джоша Барнетта в Bellator отменён

Боец Bellator Джош Барнетт не смог дебютировать в промоушене в поединке против Ронни Маркеса. Об этом сообщил президент организации Скотт Кокер. По его заявлению, бой был отменён из-за болезни Барнетта.



«По совету Боксёрской комиссии Гавайев, главный бой между Джошем Барнеттом и Ронни Маркесом отменяется. Барнетту запретили выйти на бой из-за серьезного заболевания. Бой Тоби Мисеча и Эрика Переса стал главным событием турнира», — написал в своём «твиттере» Скотт Кокер.



Последний бой Джоша Барнетта датирован 2016 годом. На турнире UFC Fight Night 93 он удушающим приемом победил Андрея Орловского.

Bellator 235. Основной кард



Джош Барнетт — Ронни Маркес — отменён

Тоби Мисеч — Эрик Перес

Алехандра Лара — Вета Артега — победа Лары единогласным решением судей

Тайван Клэкстон — Брэйдон Акео — победа Клэкстона единогласным решением судей

Джои Дэвис — Крис Киснерос — победа Дэвиса техническим нокаутом в первом раунде



Предварительный кард



Кэсс Белл — Пьер Дагузан — победа Белла единогласным решением судей

Джозеф Крир — Тай Гуэрдер — победа Крира единогласным решением судей

Хантер Эвальд — Брайсен Болохао — победа Эвальда приёмом в первом раунде