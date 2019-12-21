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Дебют Джоша Барнетта в Bellator отменён

Дебют Джоша Барнетта в Bellator отменён
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец Bellator Джош Барнетт не смог дебютировать в промоушене в поединке против Ронни Маркеса. Об этом сообщил президент организации Скотт Кокер. По его заявлению, бой был отменён из-за болезни Барнетта.

«По совету Боксёрской комиссии Гавайев, главный бой между Джошем Барнеттом и Ронни Маркесом отменяется. Барнетту запретили выйти на бой из-за серьезного заболевания. Бой Тоби Мисеча и Эрика Переса стал главным событием турнира», — написал в своём «твиттере» Скотт Кокер.

Последний бой Джоша Барнетта датирован 2016 годом. На турнире UFC Fight Night 93 он удушающим приемом победил Андрея Орловского.

Bellator 235. Основной кард

Джош Барнетт — Ронни Маркес — отменён
Тоби Мисеч — Эрик Перес
Алехандра Лара — Вета Артега — победа Лары единогласным решением судей
Тайван Клэкстон — Брэйдон Акео — победа Клэкстона единогласным решением судей
Джои Дэвис — Крис Киснерос — победа Дэвиса техническим нокаутом в первом раунде

Предварительный кард

Кэсс Белл — Пьер Дагузан — победа Белла единогласным решением судей
Джозеф Крир — Тай Гуэрдер — победа Крира единогласным решением судей
Хантер Эвальд — Брайсен Болохао — победа Эвальда приёмом в первом раунде

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