Итоги всех боёв Bellator 235

В Гонолулу завершился турнир Bellator 235. В главном событии должны были встретиться экс-боец UFC Джош Барнетт и Ронни Маркес, однако бой был отменён из-за болезни Барнетта. Главным событием стал бой между Тоби Мисечем и Эриком Пересом. Поединок закончился уже на первой минуте — Мисек легко нокаутировал соперника.
Bellator 235. Основной кард
Джош Барнетт — Ронни Маркес — отменён
Тоби Мисеч — Эрик Перес — победа Мисека нокаутом в первом раунде
Алехандра Лара — Вета Артега — победа Лары единогласным решением судей
Тайван Клэкстон — Брэйдон Акео — победа Клэкстона единогласным решением судей
Джои Дэвис — Крис Киснерос — победа Дэвиса техническим нокаутом в первом раунде.
Предварительный кард
Кэсс Белл — Пьер Дагузан — победа Белла единогласным решением судей
Джозеф Крир — Тай Гуэрдер — победа Крира единогласным решением судей
Хантер Эвальд — Брайсен Болохао — победа Эвальда приёмом в первом раунде.
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