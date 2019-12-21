Итоги всех боёв Bellator 235

В Гонолулу завершился турнир Bellator 235. В главном событии должны были встретиться экс-боец UFC Джош Барнетт и Ронни Маркес, однако бой был отменён из-за болезни Барнетта. Главным событием стал бой между Тоби Мисечем и Эриком Пересом. Поединок закончился уже на первой минуте — Мисек легко нокаутировал соперника.



Bellator 235. Основной кард



Джош Барнетт — Ронни Маркес — отменён

Тоби Мисеч — Эрик Перес — победа Мисека нокаутом в первом раунде

Алехандра Лара — Вета Артега — победа Лары единогласным решением судей

Тайван Клэкстон — Брэйдон Акео — победа Клэкстона единогласным решением судей

Джои Дэвис — Крис Киснерос — победа Дэвиса техническим нокаутом в первом раунде.



Предварительный кард



Кэсс Белл — Пьер Дагузан — победа Белла единогласным решением судей

Джозеф Крир — Тай Гуэрдер — победа Крира единогласным решением судей

Хантер Эвальд — Брайсен Болохао — победа Эвальда приёмом в первом раунде.