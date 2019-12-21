Промоутер Лебедева: бой с Мчуну покажет, готов ли Денис к продолжению карьеры
Андрей Рябинский, глава компании «Мир бокса» и промоутер Дениса Лебедева, считает, что бой с Табисо Мчуну покажет, готов ли Денис продолжать карьеру.
«Бой покажет, готов ли Денис к продолжению карьеры. Ожидаю от него победы. Проблема в том, что у него был большой перерыв, но он очень хорошо провёл подготовку к бою.
Он очень волевой спортсмен. Он хорош, когда надо вытаскивать победу на зубах», — приводит слова Рябинского РБК.
На счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 — нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018 года и одержал победу в бою с американцем Майком Уилсоном решением судей. В активе 31-летнего Мчуну 21 победа (13 — нокаутом) и пять поражений.
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