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Промоутер Лебедева: бой с Мчуну покажет, готов ли Денис к продолжению карьеры

Промоутер Лебедева: бой с Мчуну покажет, готов ли Денис к продолжению карьеры
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Андрей Рябинский, глава компании «Мир бокса» и промоутер Дениса Лебедева, считает, что бой с Табисо Мчуну покажет, готов ли Денис продолжать карьеру.

«Бой покажет, готов ли Денис к продолжению карьеры. Ожидаю от него победы. Проблема в том, что у него был большой перерыв, но он очень хорошо провёл подготовку к бою.

Он очень волевой спортсмен. Он хорош, когда надо вытаскивать победу на зубах», — приводит слова Рябинского РБК.

На счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 — нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018 года и одержал победу в бою с американцем Майком Уилсоном решением судей. В активе 31-летнего Мчуну 21 победа (13 — нокаутом) и пять поражений.

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