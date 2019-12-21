Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

В Пусане (Южная Корея) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165. В предварительном карде турнира российский боец Саид Нурмагомедов проводил поединок с Раони Барселосом. По итогам трёх раундов судьи отдали победу бразильскому бойцу. Для Нурмагомедова это поражение стало первым под эгидой UFC.



Основной кард



Фрэнки Эдгар — Чон Чхан Сон «Корейский Зомби»

Волкан Оздемир — Александр Ракич

Чхве Ту Хо — Шарль Журден

Чон Да Ун — Майк Родригес

Пак Чон Ён — Марк-Андре Баррио

Кан Кён Хо — Лю Пинюань



Предварительный кард



Сириль Ган — Таннер Босер

Чхве Сын У — Суман Мохтарян

Дон Хён Ма — Омар Антонио Моралес Феррер

Алешандре Пантожа — Мэтт Шнелл — победа Пантожи нокаутом в первом раунде

Раони Барселос — Саид Нурмагомедов — победа Барселоса единогласным решением судей

Аманда Лемос — Миранда Грэйнджер — победа Лемос приёмом в первом раунде

Хэйли Алатэн — Райан Бенуа — легчайший вес — победа Алатена раздельным решением судей