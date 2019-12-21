Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

В Пусане (Южная Корея) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165. В предварительном карде турнира российский боец Саид Нурмагомедов проводил поединок с Раони Барселосом. По итогам трёх раундов судьи отдали победу бразильскому бойцу. Для Нурмагомедова это поражение стало первым под эгидой UFC.
Основной кард
Фрэнки Эдгар — Чон Чхан Сон «Корейский Зомби»
Волкан Оздемир — Александр Ракич
Чхве Ту Хо — Шарль Журден
Чон Да Ун — Майк Родригес
Пак Чон Ён — Марк-Андре Баррио
Кан Кён Хо — Лю Пинюань
Предварительный кард
Сириль Ган — Таннер Босер
Чхве Сын У — Суман Мохтарян
Дон Хён Ма — Омар Антонио Моралес Феррер
Алешандре Пантожа — Мэтт Шнелл — победа Пантожи нокаутом в первом раунде
Раони Барселос — Саид Нурмагомедов — победа Барселоса единогласным решением судей
Аманда Лемос — Миранда Грэйнджер — победа Лемос приёмом в первом раунде
Хэйли Алатэн — Райан Бенуа — легчайший вес — победа Алатена раздельным решением судей
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