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Джейкобс: Чавес повёл себя неуважительно

Джейкобс: Чавес повёл себя неуважительно
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниел Джейкобс раскритиковал своего оппонента Хулио Сезара Чавеса после победы над ним.

«Чавес повёл себя неуважительно, в итоге я дрался с полутяжеловесом, хотя бой должен был пройти во втором среднем весе. У него тяжёлый джеб и физически он был сильнее меня. Я пытался финтить. Я пытался отвечать на его удары, но в итоге у меня украли победу.

Мне пришлось адаптироваться пару раундов. Я не знал, на что он способен. Мне просто нужно было привыкнуть. Я убедился, что держу удар, посмотрел, готов ли он устроить размен. Я получил комфортную победу, но я не могу наслаждаться ей. Я просто сделал свою работу. Я хочу драться с лучшими в дивизионе, я хочу бой с Чарло или Головкиным», — приводит слова Джейкобса BoxingNews24.

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