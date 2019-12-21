Президент Bellator: Макдональд навсегда останется частью истории организации

Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал уход из промоушена бывшего чемпиона организации в полусреднем весе Рори Макдональда.



«Рори — отличный парень. Не хочу говорить о нём ничего, кроме того, что мы вместе провели несколько отличных поединков, он был хорошим партнёром, но настало время двигаться дальше. Не испытываю негатива из-за его ухода. Желаю ему всего наилучшего. Он отличный боец и навсегда останется частью истории Bellator», — приводит слова Скотта Кокера MMAJunkie.



Напомним, ранее Макдональд подверг критике Bellator и объявил, что подписал контракт с PFL.



В последнем поединке в Bellator Макдональд проиграл чемпионский пояс Дагласу Лиме, у которого ранее этот титул и отобрал.