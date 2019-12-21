Президент Bellator: Макдональд навсегда останется частью истории организации
Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал уход из промоушена бывшего чемпиона организации в полусреднем весе Рори Макдональда.
«Рори — отличный парень. Не хочу говорить о нём ничего, кроме того, что мы вместе провели несколько отличных поединков, он был хорошим партнёром, но настало время двигаться дальше. Не испытываю негатива из-за его ухода. Желаю ему всего наилучшего. Он отличный боец и навсегда останется частью истории Bellator», — приводит слова Скотта Кокера MMAJunkie.
Напомним, ранее Макдональд подверг критике Bellator и объявил, что подписал контракт с PFL.
В последнем поединке в Bellator Макдональд проиграл чемпионский пояс Дагласу Лиме, у которого ранее этот титул и отобрал.
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