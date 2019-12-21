Альварес — о поражении Чавеса: в боксе сейчас больше ослов, чем звёзд

В ночь с 20 на 21 декабря мск в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBC Хулио Сезар Чавес-младший и экс-чемпион мира в среднем дивизиона по версии IBF Дэниел Джейкобс. Чемпион мира по версии WBA Сауль Альварес прокомментировал итоги боя.



«В боксе сейчас больше ослов, чем звёзд. Мексиканцы понимают это», — написал Сауль Альварес в «Твиттере».



Напомним, бой продлился пять раундов вместо запланированных десяти. Инициативой в поединке владел Джейкобс. В пятом раунде Чавесу удалось ответить сопернику и вынудить его отступить, однако в последовавшем за этим перерыве он отказался от продолжения борьбы, сославшись на полученную травму. Рефери присудили победу техническим нокаутом Дэниэлу Джейкобсу.