Кудряшов раздельным решением судей победил Пейсара

В эти минуты в Красноярске проходит вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступит экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев.

В андеркарде боя состоялся поединок экс-претендента на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дмитрия Кудряшова (24-3, 23 КО) и чешского джорнимена Вацлава Пейсара (14-9, 12 КО). Встреча прошла все отведённые дистанцией десять раундов. Чех владел преимуществом практически во всех раундах, единственный успех Кудряшова случился в четвёртом раунде, когда Дмитрий отправил соперника в нокдаун. В целом же россиянин выглядел очень тяжело и пропускал много атак соперника.

Тем не менее по итогам десяти раундов Кудряшов одержал противоречивую победу раздельным решением судей — 97:92, 92:97, 95:94.