Лебедев уступил Мчуну единогласным решением судей

В Красноярске завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев и Табисо Мчуну.
Первая половина встречи прошла в равной борьбе, и отдать явное преимущество кому-либо из боксёров было сложно. Во второй половине спортсмен из ЮАР прибавил и доносил до соперника больше попаданий. Мчуну владел преимуществом за счёт лучшей скорости и точности. В последнем раунде Лебедев попытался прибавить и шёл вперёд, но Мчуну регулярно встречал Дениса точным джебом. На последних секундах поединка соперники пошли в размен, но никто из этого не извлёк явного преимущества.
По итогам двенадцати раундов судьи отдали победу единогласным решением судей Мчуну — 120:107, 119:108, 115:112. Таким образом, Лебедев проиграл первый поединок после возобновления карьеры, а Мчуну стал обладателем титула WBC Silver.
- 21 декабря 2019
-
20:37
-
19:30
-
18:36
-
17:29
-
16:47
-
15:54
-
14:11
-
13:42
-
12:59
-
11:51
-
11:51
-
10:16
-
08:51
-
08:35
-
07:57
-
06:33
-
00:52
- 20 декабря 2019
-
23:52
-
22:50
-
21:25
-
20:55
-
19:43
-
18:51
-
17:44
-
16:37
-
15:45
-
14:45
-
13:43
-
13:38
-
12:08
-
11:50
-
11:18
-
11:07
-
10:59
-
10:46