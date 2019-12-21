Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с интересным заявлением. Политик отметил, что в мире спорта всё больше людей вызывают на поединок бойца ММА Александра Емельяненко. Кадыров решил поддержать эту тенденцию и также вызвал Емельяненко на поединок. По словам главы Чечни, он ещё не определился, в каком виде единоборств хотел бы помериться силами с соперником.
«У нас в спортивном мире пошла такая мода: все кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, в каком виде спорта. Как вы думаете, бокс или ММА?» — сказал Кадыров на видеозаписи.
Видео он сопроводил текстом, в котором также порассуждал о том, в каком виде спорта ему лучше сразиться с Александром.
«Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней??? Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жёстком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА? Или всё-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксёрской классики, порхая, как бабочка, и жаля, как оса? Про себя скажу просто: я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте… И при этом постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?» — написал Кадыров.
Соответствующий пост можно увидеть на его странице в «Инстаграме».
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