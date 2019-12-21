Беспутин получил квартиру от Федерации бокса России

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Regular Александр Беспутин получил в подарок квартиру в Красноярске от Федерации бокса России, сообщает пресс-служба организации.

Первые серьёзные шаги в боксе Беспутин делал именно в Красноярске. Напомним, 30 ноября 2019 года он стал чемпионом мира, победив на вечере бокса в Монте-Карло Раджаба Бутаева. Таким образом, он стал официальным претендентом на титул полноценного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, которым владеет легендарный Мэнни Пакьяо.

Тем не менее следующий поединок Беспутин проведёт не с филиппинцем. В WBA уже назначили официального претендента на титул, которым владеет Александр. Соперником россиянина станет опытный кубинец Йорденис Угас.