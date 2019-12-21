Рябинский: Кудряшов проиграл бой

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился впечатлениями от результата скандального боя Дмитрия Кудряшова с Вацлавом Пейсаром. Напомним, судьи отдали победу россиянину, хотя преимуществом в ходе поединка владел именно боксёр из Чехии.

«Наверное, мне нужно прокомментировать этот бой. Я думаю, Дима проиграл, к моему сожалению. Я как относился к нему с большим уважением, так и буду относиться. Он очень порядочный и честный парень. Судьи оказали Диме медвежью услугу, присудив ему победу в этом бою. И к судьям, на мой взгляд, куча вопросов. Никаких претензий в этом вопросе к Диме быть не может. Он вышел и сделал свою работу честно, хоть и проиграл. Готов был плоховато. Надо просто сделать выводы и изменить подготовку. Вот как-то так», — написал Рябинский на своей странице в «Инстаграме».