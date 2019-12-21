Кудряшов: я не судья и не принимаю за них решение
Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе и бывший участник Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Дмитрий Кудряшов прокомментировал скандальную победу над Вацлавом Пейсаром, которую ему присудили на вечере бокса в Красноярске.
«Дорогие друзья и поклонники бокса, хочу прокомментировать сегодняшний бой. Я не судья и не принимаю решение за судей. Сам считаю, что недостаточно сделал для победы.
P.S. Не серчайте, ребята, и помните… Драться не умею, но очень люблю. Всем мира и добра», — написал Кудряшов на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Вацлав Пейсар владел преимуществом в бою с Дмитрием Кудряшовым практически на протяжении всей встречи, но судьи раздельным решением отдали победу россиянину.
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