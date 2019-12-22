Корейский Зомби после поединка с Эдгаром перенесёт операцию на глазах
Боец UFC Чон Чхан Сон, более известный под псевдонимом Корейский Зомби, заявил, что после поединка с Фрэнки Эдгаром его ждёт операция на глазах. По словам бойца он страдает от двойного зрения.
«Те, кто следит за мной в „Инстаграме“ могут знать, что у меня проблемы с глазами, я страдаю от двойного зрения. Сейчас я всех вас вижу именно так. Это будет небольшая операция, но восстановление после неё займёт у меня пару месяцев. Я рассчитываю вернуться в бои в мае или июне 2020 года. Как я выходил на бой с такой проблемой? Все мы люди и можем вносить какие-то коррективы», — приводит слова Корейского Зомби MMA Fighting.
Напомним, что 21 декабря Чон Чхан Сон на турнире UFC в Пусане нокаутировал Фрэнки Эдгара.
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