Корейский Зомби после поединка с Эдгаром перенесёт операцию на глазах

Боец UFC Чон Чхан Сон, более известный под псевдонимом Корейский Зомби, заявил, что после поединка с Фрэнки Эдгаром его ждёт операция на глазах. По словам бойца он страдает от двойного зрения.

«Те, кто следит за мной в „Инстаграме“ могут знать, что у меня проблемы с глазами, я страдаю от двойного зрения. Сейчас я всех вас вижу именно так. Это будет небольшая операция, но восстановление после неё займёт у меня пару месяцев. Я рассчитываю вернуться в бои в мае или июне 2020 года. Как я выходил на бой с такой проблемой? Все мы люди и можем вносить какие-то коррективы», — приводит слова Корейского Зомби MMA Fighting.

Напомним, что 21 декабря Чон Чхан Сон на турнире UFC в Пусане нокаутировал Фрэнки Эдгара.