Шлеменко: ветер времени развеет всю неправду о Сталине
Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о бывшем лидере СССР Иосифе Сталине. Спортсмен дал понять, что положительно относится к деятельности политика.
«А что вы знаете о Сталине? Многие слышали только о репрессиях и много мусора, но ветер времени развеет всю неправду об этом человеке», — написал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев негативно высказался об Иосифе Сталине, отметив, что тот в первые дни Великой отечественной войны пропал из поля зрения общественности.
Напомним, Александр Шлеменко известен патриотическими взглядами, а также борьбой с алкоголем и пропагандой здорового образа жизни. Боец часто высказывается о социально-экономических проблемах страны.
Губерниев: где был товарищ Сталин в первые дни ВОВ? Зассал и никуда не высовывался
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