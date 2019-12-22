Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шлеменко: ветер времени развеет всю неправду о Сталине

Шлеменко: ветер времени развеет всю неправду о Сталине
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о бывшем лидере СССР Иосифе Сталине. Спортсмен дал понять, что положительно относится к деятельности политика.

«А что вы знаете о Сталине? Многие слышали только о репрессиях и много мусора, но ветер времени развеет всю неправду об этом человеке», — написал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев негативно высказался об Иосифе Сталине, отметив, что тот в первые дни Великой отечественной войны пропал из поля зрения общественности.

Напомним, Александр Шлеменко известен патриотическими взглядами, а также борьбой с алкоголем и пропагандой здорового образа жизни. Боец часто высказывается о социально-экономических проблемах страны.

Губерниев: где был товарищ Сталин в первые дни ВОВ? Зассал и никуда не высовывался
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019