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Кремлёв: готов организовать бой Кадырова с А. Емельяненко

Кремлёв: готов организовать бой Кадырова с А. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал возможность проведения боя президента Чечни Рамзана Кадырова с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Кремлёв убеждён, что такая встреча должна пройти по правилам бокса и выразил готовность его организовать.

«Конечно, нужно проводить бой по правилам бокса. Рамзан Ахматович занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой. Будет очень интересно, я эту инициативу поддерживаю», — приводит слова Кремлёва Sport24.

Напомним, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вчера, 21 декабря, вызвал на бой Александра Емельяненко, но признал, что ещё не определился, в каком виде единоборств хотел бы с ним встретиться.

Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
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