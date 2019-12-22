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Рябинский: Лебедеву уже нечего доказывать

Рябинский: Лебедеву уже нечего доказывать
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился впечатлениями от поражения Дениса Лебедева от Табисо Мчуну и отметил, что экс-чемпиону мира в первом тяжёлом весе уже попросту нечего доказывать.

«Не получилось возвращения, возраст берёт своё. В спорте он всё доказал, был чемпионом мира по двум версиям, он крутой боксёр. Больше ему уже доказывать нечего», — приводит слова функционера ТАСС.

Вчера, 21 декабря, Денис Лебедев провёл первый поединок после возвращения. На вечере профессионального бокса в Красноярске россиянин уступил единогласным решением судей экс-претенденту на титул Табисо Мчуну. После поражения Лебедев вновь объявил о завершении карьеры.

В прошлом Денис был чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF.

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