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Кевин Ли предложил Махачеву провести бой в андеркарде у Хабиба

Кевин Ли предложил Махачеву провести бой в андеркарде у Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC Кевин Ли обратился к Исламу Махачеву. Американец предложил россиянину провести поединок в андеркарде боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.

«Дэна Уайт, давай сделаем этот бой в апреле на турнире в Бруклине. Ислам Махачев, что тебя сдерживает? Я готов. Только большие бои», — написал Ли на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в апреле 2020 года в Бруклине запланировано проведение турнира UFC 249, в главном событии которого встретятся чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон. О поединке Кевина Ли и Ислама Махачева говорят уже достаточно давно. Бойцы периодически вызывают друг друга на поединок.

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