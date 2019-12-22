Кевин Ли предложил Махачеву провести бой в андеркарде у Хабиба
Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC Кевин Ли обратился к Исламу Махачеву. Американец предложил россиянину провести поединок в андеркарде боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.
«Дэна Уайт, давай сделаем этот бой в апреле на турнире в Бруклине. Ислам Махачев, что тебя сдерживает? Я готов. Только большие бои», — написал Ли на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в апреле 2020 года в Бруклине запланировано проведение турнира UFC 249, в главном событии которого встретятся чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон. О поединке Кевина Ли и Ислама Махачева говорят уже достаточно давно. Бойцы периодически вызывают друг друга на поединок.
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