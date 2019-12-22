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Тухугов встретится с Агиларом 23 февраля 2020 года

Тухугов встретится с Агиларом 23 февраля 2020 года
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Зубайра Тухугов вернётся в октагон 23 февраля 2020 года. Соперником россиянина станет американский боец Кевин Агилар. Об этом сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

«Соперником Тухугова станет Агилар», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Турнир состоится 23 февраля в Окленде.

Зубайра Тухугов в карьере провёл 23 поединка, в которых одержал 18 побед, четырежды потерпел поражение и ещё один бой завершил вничью. В последний раз в октагон он выходил 7 сентября 2019 года против Лерона Мёрфи, именно в этом бою была зафиксирована ничья.

Кевин Агилар в карьере провёл 19 поединков, одержав в них 17 побед. В последнем поединке он проиграл Дэну Иге единогласным решением судей.

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