Тухугов встретится с Агиларом 23 февраля 2020 года

Российский боец UFC Зубайра Тухугов вернётся в октагон 23 февраля 2020 года. Соперником россиянина станет американский боец Кевин Агилар. Об этом сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.



«Соперником Тухугова станет Агилар», — приводит слова Магомедова ТАСС.



Турнир состоится 23 февраля в Окленде.



Зубайра Тухугов в карьере провёл 23 поединка, в которых одержал 18 побед, четырежды потерпел поражение и ещё один бой завершил вничью. В последний раз в октагон он выходил 7 сентября 2019 года против Лерона Мёрфи, именно в этом бою была зафиксирована ничья.



Кевин Агилар в карьере провёл 19 поединков, одержав в них 17 побед. В последнем поединке он проиграл Дэну Иге единогласным решением судей.