А. Емельяненко показал фото убитого лося. Исмаилов пообещал отомстить за животное

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в очередной раз попытался задеть соотечественника Александра Емельяненко.



Емельяненко накануне опубликовал в своём «инстаграме» фотографии с охоты на лося. Исмаилов в комментариях пообещал сделать с Емельяненко то же самое, что он сделал с лосем.



«Гуляя по лесу с Алтаем, мы встретили лося. Алтай лося победил в схватке один на один!» — подписал фотографии Александр Емельяненко.



«Сделаю то же самое с тобой в клетке. Чисто в память об этом лосе!» — написал в комментариях к посту Магомед Исмаилов.

Ранее Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко достигли предварительной договорённости о поединке. В последнем поединке Емельяненко победил Михаила Кокляева нокаутом в первом раунде.