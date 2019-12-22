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А. Емельяненко показал фото убитого лося. Исмаилов пообещал отомстить за животное

А. Емельяненко показал фото убитого лося. Исмаилов пообещал отомстить за животное
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в очередной раз попытался задеть соотечественника Александра Емельяненко.

Емельяненко накануне опубликовал в своём «инстаграме» фотографии с охоты на лося. Исмаилов в комментариях пообещал сделать с Емельяненко то же самое, что он сделал с лосем.

«Гуляя по лесу с Алтаем, мы встретили лося. Алтай лося победил в схватке один на один!» — подписал фотографии Александр Емельяненко.

«Сделаю то же самое с тобой в клетке. Чисто в память об этом лосе!» — написал в комментариях к посту Магомед Исмаилов.

Ранее Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко достигли предварительной договорённости о поединке. В последнем поединке Емельяненко победил Михаила Кокляева нокаутом в первом раунде.

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