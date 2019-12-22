Оверим показал, как выглядит его губа после пластической операции

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим показал, что стало с его губой после пластической операции. Напомним, 7 декабря на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7 в главном событии Оверим провёл поединок с Жаирзиньо Розенстрайком.
Противостояние завершилось в пятом раунде. За четыре секунды до конца боя Розенстрайк нокаутировал соперника жёстким ударом справа. До этого на протяжении встречи соперники обменялись рядом жёстких атак. В одной из них Розенстрайк нанёс Овериму неприятную травму — порвал губу.
«В UFC всегда заботятся о своих бойцах, особенно если вы получили травму в октагоне. Благодаря медицинской команде UFC меня сразу после турнира доставили в госпиталь, где пластический хирург позаботился о моей губе. Просто потрясающий результат. Мне снова разрешили драться. Я с нетерпением жду возможности вернуться в октагон», — написал Алистар Оверим на своей странице в «Инстаграме».
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