Первый тренер Яна: Пётр мог три вертушки подряд засадить. Я спрашивал: «Кнопку заклинило?»

Первый тренер российского бойца ММА Петра Яна Владислав Потатушкин рассказал о первых шагах своего подопечного в ММА.
«Я просто всегда в него верил. Говорил ему: «Ты будешь драться в UFC». Он сам не верил поначалу. А потом пошли результаты. Он стал призёром Кубка России по ММА, затем Сибирь выиграл по ММА, по грэпплингу начал выигрывать. В Бразилии люди в шоке были, когда я говорил, что Петр всего несколько месяцев тренируется. Он моментально схватывал — легко повторял то, что ему показывали. Я думаю, дело ещё и в том, что он в детстве занимался акробатикой, на тхэквондо ходил. То есть у него очень хорошая база. Оттого он такой координированный. Иногда чудил он, конечно: мог три вертушки подряд засадить. Я его спрашивал: «Кнопку заклинило, что ли?» Ну, зато зрелищно.
Он же парень с улицы. У него семь братьев и сестёр. С 14 лет самостоятельно живёт — после того как приехал в Омск из Красноярского края. Был момент, он взял себе старую «Тойоту Марк два». И как-то я ему говорю после тренировки: «Добросишь до дома?». А Пётр отвечает: «Да я брату её отдал. Он женился, у него ребёнок, ему нужнее». Чтобы вы понимали: сам Пётр в тот момент жил небогато. Так что он отдал последнее, по сути», — приводятся слова Потатушкина на сайте «Матч ТВ».
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