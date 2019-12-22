Пантожа хочет получить титульный бой в UFC
Четвёртый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа считает, что он должен стать следующим претендентом на титул организации. Напомним, титул стал вакантным после того, как от него отказался Генри Сехудо, пояс разыграют Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес.
«Я должен быть следующим претендентом на титул. Я уже много раз это доказывал. Да, вероятно, я показал не лучшее выступление в поединке с Фигейредо, но в реванше я мог бы проявить себя гораздо лучше. Я и моя команда пересматривали бой и знаем, что нужно исправить. Я надуюсь, что Фигейредо выиграет у Бенавидеса и мы сможем провести реванш, но на этот раз мы встретимся в титульном поединке», — приводит слова Алешандре Пантожи MMAJunkie.
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