Пантожа хочет получить титульный бой в UFC

Четвёртый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа считает, что он должен стать следующим претендентом на титул организации. Напомним, титул стал вакантным после того, как от него отказался Генри Сехудо, пояс разыграют Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес.



«Я должен быть следующим претендентом на титул. Я уже много раз это доказывал. Да, вероятно, я показал не лучшее выступление в поединке с Фигейредо, но в реванше я мог бы проявить себя гораздо лучше. Я и моя команда пересматривали бой и знаем, что нужно исправить. Я надуюсь, что Фигейредо выиграет у Бенавидеса и мы сможем провести реванш, но на этот раз мы встретимся в титульном поединке», — приводит слова Алешандре Пантожи MMAJunkie.