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Лопес: я нокаутирую Ломаченко

Лопес: я нокаутирую Ломаченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес поделился ожиданиями от потенциального поединка против чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе Василия Ломаченко. Лопес назвал оппонента малышом и пообещал нокаутировать его.

«Настраивайтесь на 2020 года. Вы увидите, как Теофимо Лопес бьёт Ломаченко. Я не боец полулёгкого веса, я большой парень. Ломаченко — малыш и он собирается в мою весовую категорию. Я его просто нокаутирую», — приводит слова Теофимо Лопеса BoxingNews24.

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес, вероятнее всего, встретятся в апреле 2020 года. Ранее Теофим Лопес одержал победу над Ричардом Комми, благодаря которой американец гондурасского происхождения завоевал пояс по версии IBF.

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