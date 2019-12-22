Лопес: я нокаутирую Ломаченко

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес поделился ожиданиями от потенциального поединка против чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе Василия Ломаченко. Лопес назвал оппонента малышом и пообещал нокаутировать его.



«Настраивайтесь на 2020 года. Вы увидите, как Теофимо Лопес бьёт Ломаченко. Я не боец полулёгкого веса, я большой парень. Ломаченко — малыш и он собирается в мою весовую категорию. Я его просто нокаутирую», — приводит слова Теофимо Лопеса BoxingNews24.



Василий Ломаченко и Теофимо Лопес, вероятнее всего, встретятся в апреле 2020 года. Ранее Теофим Лопес одержал победу над Ричардом Комми, благодаря которой американец гондурасского происхождения завоевал пояс по версии IBF.