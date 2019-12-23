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Махачев согласился на бой с Кевином Ли в андеркарде у Хабиба

Махачев согласился на бой с Кевином Ли в андеркарде у Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Ислам Махачев заявил, что он согласен провести бой с Кевином Ли в андеркарде боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Ранее американский боец предложил Махачеву провести поединок 18 апреля.

«Я готов уже давно. Отправьте контракт на любую дату», — написал Махачев в инстаграм-сторис.

Напомним, в апреле 2020 года в Бруклине запланировано проведение турнира UFC 249, в главном событии которого встретятся чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон. О поединке Кевина Ли и Ислама Махачева говорят уже достаточно давно. Бойцы периодически вызывают друг друга на поединок.

Ислам Махачев идёт на серии из шести побед подряд. Всего он провёл в профессиональной карьере 19 поединков, одержав 18 побед и один раз потерпев поражение.

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