Махачев согласился на бой с Кевином Ли в андеркарде у Хабиба

Российский боец UFC Ислам Махачев заявил, что он согласен провести бой с Кевином Ли в андеркарде боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Ранее американский боец предложил Махачеву провести поединок 18 апреля.
«Я готов уже давно. Отправьте контракт на любую дату», — написал Махачев в инстаграм-сторис.
Напомним, в апреле 2020 года в Бруклине запланировано проведение турнира UFC 249, в главном событии которого встретятся чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон. О поединке Кевина Ли и Ислама Махачева говорят уже достаточно давно. Бойцы периодически вызывают друг друга на поединок.
Ислам Махачев идёт на серии из шести побед подряд. Всего он провёл в профессиональной карьере 19 поединков, одержав 18 побед и один раз потерпев поражение.
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