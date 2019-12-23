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Хабиб назвал отца опорой жизни. Фото

Хабиб назвал отца опорой жизни. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» фото с отцом Абдулманапом. Заслуженный тренер России 57-летний Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

«Отец — это опора жизни», — подписал снимок Нурмагомедов-младший.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба.

Последний поединок 31-летний Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, когда победил американца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе. Следующим его соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы подерутся на турнире организации в Нью-Йорке 18 апреля.

Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.

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