Хабиб назвал отца опорой жизни. Фото

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» фото с отцом Абдулманапом. Заслуженный тренер России 57-летний Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

«Отец — это опора жизни», — подписал снимок Нурмагомедов-младший.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба.

Последний поединок 31-летний Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, когда победил американца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе. Следующим его соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы подерутся на турнире организации в Нью-Йорке 18 апреля.

Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.

Нурмагомедов показал, как выглядел 12 лет назад. Фото