Кремлёв не исключил, что Лебедев ещё раз вернётся в бокс

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв предположил, что российский боксёр Денис Лебедев в состоянии провести как минимум ещё один поединок.

Позавчера, 21 декабря, Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC (Silver). После боя спортсмен заявил о намерении завершить карьеру.

«Печально так проигрывать, но Денис выложился на максимум. У него был большой перерыв. Если он лучше подготовится, то может ещё вернуться на ринг. Если он решит завершить карьеру, то это его решение, мы же всегда поддерживаем наших спортсменов.

Что касается боя, то Мчуну был лучше готов, поэтому и одержал победу", — цитирует Кремлёва ТАСС.

Ранее Лебедев уже объявлял о завершении карьеры, но изменил решение и вышел на поединок с Мчуну.