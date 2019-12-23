Тяжеловес из UFC жёстко нокаутировал боксёра за оскорбление. Видео

Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, выложил в своём «инстаграме» видео одного из спаррингов.
В зал, где обычно тренируется боец, пришёл боксёр, который в грубой форме начал утверждать, что боксёры превосходят представителей MMA. Льюис устроил с ним спарринг, который продлился примерно минуту и закончился тяжёлым нокаутом.
«Когда боксёр приходит в мой тренажёрный зал и начинает говорить всякую ерунду… В общем, с ним всё в порядке», — подписал боец видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
34-летний Льюис — бывший претендент на чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе. Всего на его счету 30 боёв в MMA, в которых он одержал 22 победы и потерпел 7 поражений, а ещё один поединок признали несостоявшимся.
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