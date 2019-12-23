Кевин Ли пообещал нокаутировать Махачева

Американский боец смешанного стиля Кевин Ли, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что нокаутирует россиянина Ислама Махачева в поединке, если тот состоится. Оба спортсмена выразили готовность выйти в октагон на очный поединок, однако официально о бое пока не объявлено.

«У нас есть история конфликта. Говорят, что он улучшенная версия Хабиба Нурмагомедова. Я готов подписать контракт на бой с Махачевым. Жду решения Ислама.

Итог боя? Нокаут. Бой с Махачевым хочу провести на том же турнире, где Хабиб дерётся с Тони (Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон сразятся на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Ли в интервью YouTube-каналу The Schmo.

На счету Ли 18 побед в 23 боях в MMA, а у Махачева 18 побед в 19 поединках.

Кевин Ли предложил Махачеву провести бой в андеркарде у Хабиба