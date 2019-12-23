Президент ФТБР: успех сборной России не случаен

Президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин подвёл итоги 2019 года, который стал одним из самых удачных в истории этого вида спорта в стране.

«Я надеюсь, что наш успех совсем не случаен. Федерация уже на протяжении нескольких лет системно работает в области развития национальной команды по тайскому боксу. Выстроен справедливый, честный отбор в сборную России за счёт улучшения качества судейства на отборочных стартах и главенства спортивного принципа. Министерство спорта нам активно помогает в части финансирования дополнительных учебно-тренировочных мероприятий при подготовке к международным стартам, а также в оформлении документов и командировании спортсменов на международные соревнования. Также это всё было бы невозможно без финансовой поддержки нашего генерального партнёра. В любом спорте без финансовой составляющей результат невозможен.

Наши традиционные конкуренты на европейском уровне Украина и Беларусь в настоящий момент переживают смену поколений в своих составах. У них подход немного другой. Они формируют состав, который накатывается много лет, а у нас ситуация другая за счёт высокой конкуренции на всех национальных чемпионатах. Основной наш минус был в том, что состав команды сильно менялся за небольшой промежуток времени, поэтому мы поставили задачу, чтобы у нас был не один сильный состав команды, а два-три параллельных состава, которые могли бы заменять друг друга в каждой весовой категории. Кроме того необходимо следить за развитием муай-тай в мире, которое происходит стремительно. Невозможно показывать высокий результат через короткий промежуток времени, поэтому большое количество международных соревнований в любом случае подразумевает ротацию спортсменов.

В России число спортсменов высокого уровня позволяет решать эти задачи. Радует, что мы создали не только сильную мужскую сборную, но и женскую. Если наш мужской муай-тай давно представлен в мировой элите, то девушки сделали огромный скачок за последние годы. Так как командный зачёт у мужчин и женщин считается вместе, важно иметь сбалансированную команду», — сказал он.