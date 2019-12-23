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«Величайший руководитель». Валуев защитил Сталина от нападок Губерниева

«Величайший руководитель». Валуев защитил Сталина от нападок Губерниева
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев положительно отозвался об Иосифе Сталине, возглавлявшем страной с 1924 по 1953 год. Валуев отреагировал на слова известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что Сталин «зассал и никуда не высовывался» в первые три дня Великой Отечественной войны.

«Такие выражения в принципе считаю неприемлемыми. Это наша история, которую нельзя изменить и переписать, а можно и нужно изучать, помнить её и делать выводы.

Сталина считаю величайшим руководителем нашего государства, оставившим свой след в истории великой страны», — написал Валуев в своей веб-конференции, отвечая на вопрос одного из пользователей.

Губерниев: где был товарищ Сталин в первые дни ВОВ? Зассал и никуда не высовывался
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