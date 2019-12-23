В Калининграде на турнире по MMA подрались «рыцари». Видео

В минувшие выходные в Калининграде состоялся турнир по смешанным единоборствам. В рамках соревнования под названием «Кубок мэра Калининграда» в октагон выходили не только бойцы в традиционной экипировке, но и любители исторической реконструкции в соответствующем облачении, со щитами и мечами. Более того, в рыцарское одеяние был облачён даже рефери поединка. Видео с боя двух «рыцарей» появилось в «твиттере» пользователя caposa.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, ранее в интернете появилось видео, как американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис жёстко отомстил боксёру за оскорбление, нокаутировав соперника в импровизированном спарринге. Также можно посмотреть, как боец MMA по фамилии Дуракович проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара.

Боец MMA Льюис жёстко нокаутировал боксёра за оскорбление. Видео