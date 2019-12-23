Аванесян в следующем поединке встретится с Келли

Обязательный претендент на титул чемпиона Европы в полусреднем весе Джош Келли в следующем поединке встретится с обладателем этого титула российским боксёром Давидом Аванесяном, сообщает BoxingScene со ссылкой на слова промоутера Келли Эдди Хирна.



Аванесян и Келли должны были провести поединок ещё в декабре 2018 года, однако бой сорвался из-за отказа Келли от поединка за сутки до боя.



В последний раз на ринг Давид Аванесян выходил в октябре 2019 года, победив нокаутом Жозе дель Рио. Всего на счету Аванесяна 30 поединков, в которых он одержал 26 побед, потерпел три поражения и один бой завершился вничью.



Джош Келли в последнем поединке победил Уинстона Кампоса единогласным решением судей, бой состоялся 20 декабря.