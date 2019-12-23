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Президент WBC — о Лебедеве: жизнь есть жизнь, и каждый цикл должен быть завершен

Президент WBC — о Лебедеве: жизнь есть жизнь, и каждый цикл должен быть завершен
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман считает, что Денису Лебедеву стоит окончательно завершить карьеру.

Позавчера, 21 декабря, Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC (Silver). После боя спортсмен заявил о намерении завершить карьеру.

«Лебедев — легендарный боец, в карьере которого было много успешных моментов. Жизнь есть жизнь, и каждый цикл должен быть завершен. Мы желаем Лебедеву большого будущего после его карьеры на ринге, он навсегда останется как великий чемпион», — приводит слова Маурисио Сулеймана ТАСС.

Лебедев уже объявлял о завершении карьеры, но принял решение провести поединок с Мчуну.

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