Президент WBC — о Лебедеве: жизнь есть жизнь, и каждый цикл должен быть завершен

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман считает, что Денису Лебедеву стоит окончательно завершить карьеру.

Позавчера, 21 декабря, Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC (Silver). После боя спортсмен заявил о намерении завершить карьеру.

«Лебедев — легендарный боец, в карьере которого было много успешных моментов. Жизнь есть жизнь, и каждый цикл должен быть завершен. Мы желаем Лебедеву большого будущего после его карьеры на ринге, он навсегда останется как великий чемпион», — приводит слова Маурисио Сулеймана ТАСС.



Лебедев уже объявлял о завершении карьеры, но принял решение провести поединок с Мчуну.