Серроне: в мире нет столько денег, чтобы заставить меня провести договорной поединок

Американский боец UFC Дональд Серроне опроверг предположения о возможном договорном характере его поединка с Конором Макгрегором — якобы он выйдет в октагон с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях, чтобы проиграть.



«Ничего подобного, я не собираюсь сдаваться. Люди говорят всякий бред, утверждая, что мне заплатили, чтобы я сдался Конору. В мире нет столько денег, чтобы заставить меня провести договорной поединок. Я просто не смогу смотреть в зеркало после такого. Лучше подерусь бесплатно, чем проиграю за деньги. Планирую выступить на максимуме, как и всегда», — приводит слова Дональда Серроне MMAFighting.



Бой между Макгрегором и Серроне состоится 18 января 2020 года на турнире UFC 246.