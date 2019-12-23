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Серроне: в мире нет столько денег, чтобы заставить меня провести договорной поединок

Серроне: в мире нет столько денег, чтобы заставить меня провести договорной поединок
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Дональд Серроне опроверг предположения о возможном договорном характере его поединка с Конором Макгрегором — якобы он выйдет в октагон с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях, чтобы проиграть.

«Ничего подобного, я не собираюсь сдаваться. Люди говорят всякий бред, утверждая, что мне заплатили, чтобы я сдался Конору. В мире нет столько денег, чтобы заставить меня провести договорной поединок. Я просто не смогу смотреть в зеркало после такого. Лучше подерусь бесплатно, чем проиграю за деньги. Планирую выступить на максимуме, как и всегда», — приводит слова Дональда Серроне MMAFighting.

Бой между Макгрегором и Серроне состоится 18 января 2020 года на турнире UFC 246.

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