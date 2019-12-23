Серроне: в мире нет столько денег, чтобы заставить меня провести договорной поединок
Американский боец UFC Дональд Серроне опроверг предположения о возможном договорном характере его поединка с Конором Макгрегором — якобы он выйдет в октагон с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях, чтобы проиграть.
«Ничего подобного, я не собираюсь сдаваться. Люди говорят всякий бред, утверждая, что мне заплатили, чтобы я сдался Конору. В мире нет столько денег, чтобы заставить меня провести договорной поединок. Я просто не смогу смотреть в зеркало после такого. Лучше подерусь бесплатно, чем проиграю за деньги. Планирую выступить на максимуме, как и всегда», — приводит слова Дональда Серроне MMAFighting.
Бой между Макгрегором и Серроне состоится 18 января 2020 года на турнире UFC 246.
- 23 декабря 2019
-
20:41
-
19:46
-
19:09
-
17:53
-
16:20
-
15:40
-
14:04
-
13:16
-
12:50
-
11:53
-
11:35
-
11:26
-
10:30
-
10:09
-
09:22
-
00:44
- 22 декабря 2019
-
23:50
-
22:53
-
21:37
-
20:59
-
19:50
-
18:40
-
18:30
-
17:01
-
15:33
-
14:46
-
14:30
-
13:26
-
12:39
-
11:55
-
11:44
-
10:23
-
09:20
-
06:38
-
00:33
Партнерский контент