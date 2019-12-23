Уайлдер: Фьюри станет очередным хайлайтом в моём резюме

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о своём будущем сопернике, бывшем чемпионе мира Тайсоне Фьюри. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.
«Не могу дождаться. Я провёл замечательный отпуск в Италии, мы встретились с Папой Римским, это была большая честь для меня. Побывал в Колизее. У меня правильный настрой, и я готов сделать очередной хайлайт. Я самый зрелищный боксёр тяжёлого веса. Что бы Тайсон Фьюри ни хотел сделать со своей карьерой, он готовится к тому, чтобы стать очередным хайлайтом в моём резюме», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.
Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.
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