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Фигейредо: хочу доказать, что могу удерживать титул очень долго

Фигейредо: хочу доказать, что могу удерживать титул очень долго
Бокс/ММА / UFC 0

Претендент на вакантный титул UFC в наилегчайшем весе Дэйвисон Фигейредо поделился ожиданиями от боя с Джозефом Бенавидесом. Поединок состоится 29 февраля 2020 года.

«Настало время заставить этого парня проглотить всё, что он сказал обо мне. Бенавидес — феномен. Я видел, как он дрался ещё до того, как пришёл в UFC, так что для меня будет большой честью подраться с ним. Он правда крутой, я не стану недооценивать его. Моя задача — убить этого парня в октагоне. Я просто войду туда, чтобы получить то, что принадлежит мне.

Я хочу нокаутировать его. Я не стану делать ничего, что может оскорбить его после боя. Мы просто повоюем в клетке, а затем я отпраздную свою победу. Я хочу доказать, что я способен удерживать титул очень долго», — цитирует Фигейредо MMAFighting.

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