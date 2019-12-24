Фигейредо: хочу доказать, что могу удерживать титул очень долго

Претендент на вакантный титул UFC в наилегчайшем весе Дэйвисон Фигейредо поделился ожиданиями от боя с Джозефом Бенавидесом. Поединок состоится 29 февраля 2020 года.



«Настало время заставить этого парня проглотить всё, что он сказал обо мне. Бенавидес — феномен. Я видел, как он дрался ещё до того, как пришёл в UFC, так что для меня будет большой честью подраться с ним. Он правда крутой, я не стану недооценивать его. Моя задача — убить этого парня в октагоне. Я просто войду туда, чтобы получить то, что принадлежит мне.



Я хочу нокаутировать его. Я не стану делать ничего, что может оскорбить его после боя. Мы просто повоюем в клетке, а затем я отпраздную свою победу. Я хочу доказать, что я способен удерживать титул очень долго», — цитирует Фигейредо MMAFighting.