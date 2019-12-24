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«Лысая голова хочет получить!» А. Емельяненко — Исмаилову

«Лысая голова хочет получить!» А. Емельяненко — Исмаилову
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову в свете их возможного поединка. Напомним, на минувшей неделе стало известно, что Емельяненко и Исмаилов достигли принципиальной договорённости о проведении боя, после чего обменялись словесными выпадами.

«Лысая голова хочет получить по лысой голове! С удовольствием готов побить тебя, Магомед! Осталось дело за малым: организовать бой!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

Последний поединок 38-летний спортсмен провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.

А. Емельяненко и Исмаилов договорились о поединке
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