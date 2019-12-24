«Чья причёска лучше?» Стриженый Хабиб показал фото с Магомедшариповым с пышной шевелюрой

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой изображены он сам и Забит Магомедшарипов, выступающий в полулёгком весе.

«Чья причёска вам больше по душе?» — подписал снимок Хабиб.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

31-летний Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. Последний бой он провёл в сентябре 2019 года, когда его соперником был американец Дастин Порье, проигравший в третьем раунде, после того как Хабиб применил удушающий приём. Следующим соперником чемпиона станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.

На счету 28-летнего Магомедшарипова 18 побед в 19 боях в MMA. Он занимает третью строчку рейтинга бойцов UFC полулёгкого веса.

Нурмагомедов показал, как выглядел 12 лет назад. Фото