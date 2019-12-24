В UFC официально подтвердили следующий бой Тухугова

В UFC подтвердили, что российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов вернётся в октагон 22 февраля 2020 года. Соперником россиянина станет американский боец Кевин Агилар. Бойцы подерутся в рамках турнира UFC в новозеландском городе Окленде.
«Официально! Зубайра Тухугов проведёт поединок с Кевином Агиларом на турнире UFC в Окленде 22 февраля. Желаем нашему бойцу успешного возвращения в октагон!» — сказано в сообщении организации, которое прикрепили к фото с афишей поединка.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «инстаграме» UFC Russia.
Тухугов провёл 23 поединка в MMA, в которых одержал 18 побед, четырежды потерпел поражение и ещё один бой завершил вничью. В последний раз в октагон он выходил 7 сентября 2019 года против Лерона Мёрфи, именно в этом бою была зафиксирована ничья.
Агилар провёл 19 поединков, одержав в них 17 побед. В последнем поединке он проиграл Дэну Иге единогласным решением судей.
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