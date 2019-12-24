Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шлеменко рассказал, что думает о бое Кадырова и А. Емельяненко

Шлеменко рассказал, что думает о бое Кадырова и А. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о возможном поединке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Если честно, у меня большие сомнения, что этот бой может состояться. Хотя я знаю, что Рамзан Ахматович тренируется, делает это постоянно.

Мне кажется, это такая лёгкая шутка. Все ведь вызывают Александра Емельяненко на бой. Если их бой состоится, он привлечёт большой интерес. Такого не было никогда, чтобы президент республики выходил драться. Это было бы очень рейтинговое мероприятие.

Рамзан постоянно тренируется. Тут будет разная весовая категория, к тому же Александр — профессиональный спортсмен. Но всё же я знаю, что Рамзан и Емельяненко тренировались вместе, спарринговали, знают друг друга, поэтому шансы есть на победу у обоих. Да, Александр профессионал, но у Рамзана шансов на победу достаточно много», — цитирует Шлеменко «Р-Спорт».

Кадыров: не сомневаюсь, что выиграю у А. Емельяненко
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019