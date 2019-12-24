Шлеменко рассказал, что думает о бое Кадырова и А. Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о возможном поединке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Если честно, у меня большие сомнения, что этот бой может состояться. Хотя я знаю, что Рамзан Ахматович тренируется, делает это постоянно.

Мне кажется, это такая лёгкая шутка. Все ведь вызывают Александра Емельяненко на бой. Если их бой состоится, он привлечёт большой интерес. Такого не было никогда, чтобы президент республики выходил драться. Это было бы очень рейтинговое мероприятие.

Рамзан постоянно тренируется. Тут будет разная весовая категория, к тому же Александр — профессиональный спортсмен. Но всё же я знаю, что Рамзан и Емельяненко тренировались вместе, спарринговали, знают друг друга, поэтому шансы есть на победу у обоих. Да, Александр профессионал, но у Рамзана шансов на победу достаточно много», — цитирует Шлеменко «Р-Спорт».

